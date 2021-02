Accusations d’inceste contre l’acteur Richard Berry : sa fille Coline auditionnée ce mardi

Coline Berry, la fille de l’acteur français Richard Berry, est auditionnée ce mardi dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée contre son père et son ancienne belle-mère. Elle affirme avoir été victime d’inceste.

Elle va être entendue par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris : Coline Berry, la fille de l’acteur français Richard Berry, est auditionnée ce mardi dans le cadre des accusations d’inceste qu’elle a portées contre son père et son ancienne belle-mère.

Que se passe-t-il ce mardi ?

Coline Berry est auditionnée par les enquêteurs. Elle a déposé plainte le 21 janvier contre son père et son ancienne belle-mère pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs. Une enquête a par la suite été ouverte, le 25 janvier, comme l’a confirmé le parquet de Paris.

Les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris vont donc recueillir sa version des faits et lui poser différentes questions, afin notamment de déterminer si Richard Berry peut être poursuivi.

Que dit Coline Berry ?

Coline Berry a révélé avoir été violée et victime d’agressions sexuelles commises par son père, au milieu des années 1980, alors qu’elle avait entre 8 et 10 ans. Elle accuse également la chanteuse américaine Jeane Manson, qui était alors la compagne de son père. Selon l’avocate de Coline Berry, Catherine Hiegel, sa mère, lui apporte un "soutien indéfectible".

Coline Berry ne s’est encore jamais exprimée dans les médias sur cette affaire car, selon son avocate, elle "réserve sa parole pour la brigade de protection des mineurs […]. Elle souhaite que ce soit les services d’enquête qui recueillent tout ce qu’elle a à dire et à dénoncer." Cependant, la fille de l’acteur s’est exprimée sur les réseaux sociaux. "Je fais toute confiance aux services de police et de justice que j’ai saisis pour que la vérité soit faite sur ce que mon père a fait subir à l’enfant que j’étais et sur la violence qu’il continue à tenter d’exercer sur moi." Elle poursuit : "Les mensonges de mon père ne résisteront pas à un examen minutieux de tous les éléments réunis jusqu’ici."

Quelle est la version de son père ?

C’est Richard Berry qui a révélé que sa fille avait déposé plainte contre lui, le 2 février, en se défendant sur les réseaux sociaux. "Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes", a assuré l’acteur sur Instagram. Il a affirmé avoir "immédiatement fait écrire au procureur de Paris" pour lui demander qu’une enquête soit menée.

L’acteur a reçu le soutien de sa compagne de l’époque, Jeane Manson. "Je réfute et conteste avec force" ces accusations, a-t-elle écrit dans un communiqué. "Jamais durant une courte vie commune et à l’occasion de droits de visite restreints de Richard Berry sur sa fille, je n’ai constaté de comportements inappropriés de celui-ci sur Coline."