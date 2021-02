Accusations d'inceste contre Richard Berry : le parquet de Paris confirme qu'une enquête est ouverte

Le parquet de Paris a confirmé mercredi 3 février qu'une enquête a été ouverte dès le 25 janvier après les accusations d'inceste portées par l'une des filles de Richard Berry contre l'acteur français. Ces accusations ont été révélées mardi et l'acteur s'est défendu sur les réseaux sociaux. "Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes", a assuré l'acteur dans une publication sur le réseau social Instagram.

La brigade des mineurs saisie

La fille de l'acteur a porté plainte contre son père et une de ses anciennes belles-mères, la chanteuse américaine Jeane Manson. Il s'agit d'une plainte pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur. La brigade des mineurs de Paris a été saisie de l'enquête il y a une semaine. L'acteur a assuré lui-même sur les réseaux sociaux avoir "immédiatement fait écrire au procureur de Paris pour lui demander, malgré la prescription, qu'une enquête approfondie soit diligentée" pour établir la "vérité".

Coline Berry, la fille de Richard Berry, s'est exprimée mercredi 3 février sur le réseau social Instagram concernant la plainte déposée contre son père qu'elle accuse d'inceste. - Capture d'écran Instagram

Les faits dénoncés par la fille de Richard Berry remontent, selon ses dires, à une période située entre ses 8 et 10 ans. "Je fais toute confiance aux services de police et de justice que j'ai saisis pour que la vérité soit faite sur ce que mon père a fait subir à l'enfant que j'étais et sur la violence qu'il continue à tenter d'exercer sur moi", a réagi Coline Berry sur son compte Instagram. "Les mensonges de mon père ne résisteront pas à un examen minutieux de tous les éléments réunis jusqu’ici", affirme-t-elle. "J’invite tous les enfants agressés, violés ou atteints dans leur intégrité à faire de même et à dénoncer celui, celles ou ceux qui, alors qu’ils devaient les protéger, les ont fait vaciller vers un monde de ténèbres dont il est si difficile d’émerger", conclut-elle.