Accusations d'inceste contre Richard Berry : sa fille Coline condamnée pour diffamation

Le tribunal d’Aurillac a condamné Coline Berry-Rojtman ce jeudi pour diffamation. La fille aînée du comédien Richard Berry avait témoigné auprès du journal Le Monde avoir été victime d'inceste de la part de son père et son ex-belle-mère, Jeane Manson, entre ses 8 et 10 ans. C'est cette dernière qui avait porté plainte.

Enquête ouverte après la plainte de Coline Berry-Rojtman

Le tribunal l'a condamné à 2.000 euros d’amende pour diffamation, indique franceinfo, confirmant une information de BFMTV. Le 14 février dernier, la fille de l'acteur témoignait dans les colonnes du Monde. Elle racontait avoir subi des violences sexuelles lorsqu’elle était mineure, entre 1984 et 1985 et expliquait avoir été obligée de participer à des jeux sexuels avec son père et l'une de ses anciennes belles-mères, la chanteuse américaine Jeane Manson. Elle avait auparavant porté plainte, le 25 janvier, pour "viols et agressions sexuelles sur mineur". et une enquête avait été ouverte.

Dans cette affaire, Richard Berry et Jeane Manson nient les faits. Coline Berry-Rojtman a aussi été condamnée à verser 20.000 euros de dommages et intérêts à Jeane Manson. Son avocate a annoncé à franceinfo son intention de faire appel. Le journal Le Monde, également poursuivi pour diffamation, a été relaxé.