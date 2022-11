Accusations de racisme à l'Assemblée : quelles sanctions risque le député RN Grégoire de Fournas ?

Rappel à l'ordre, censure, censure avec exclusion temporaire : le bureau de l'Assemblée va décider ce vendredi des sanctions à prendre à l'encontre du député Rassemblement national Grégoire de Fournas. Ce jeudi, alors que son collègue insoumis, Carlos Martens Bilongo, noir, s'exprimait sur le "drame de l'immigration clandestine" et l'accueil du bateau Ocean Viking, le député d'extrême droite a lancé dans l'Assemblée "Qu'il(s) retourne(nt) en Afrique" , provoquant une bronca sur les bancs de l'hémycicle. S'il affirme que ses propos étaient tenus au pluriel et visaient les migrants et non le député insoumis, Grégoire de Fournas pourrait être lourdement sanctionné. Que risque-t-il exactement ? France Bleu fait le point.

Quatre peines disciplinaires possibles

Le bureau de l'Assemblée nationale se réunit à 14h30 pour se pencher sur le sort de Grégoire de Fournas. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale rappelle qu'il existe quatre peines disciplinaires applicables à ses membres : le rappel à l'ordre, le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure ou la censure avec exclusion temporaire.

Le rappel à l'ordre : premier niveau de sanction qui n'entraîne pas de sanctions financières.

Le rappel à l’ordre avec inscription au procès‑verbal : il peut entraîner la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire allouée au député.

La censure simple : elle peut entraîner la privation, pendant un mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député.

La censure avec exclusion temporaire : elle peut entraîner la privation, pendant deux mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député et "l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais de l’Assemblée jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée". Dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend à trente jours de séance.

Le groupe Renaissance a annoncé qu'il "ne siègera pas" tant qu'une sanction lourde contre le député RN n'aura pas été prise. "Ils ont beau mettre des cravates (...) C'est un mouvement profondément raciste" a expliqué son vice-président Sylvain Maillard.

"Il y a des millions de Français qui attendent cette sanction"

Carlos Martens Bilongo, invité ce jeudi sur franceinfo , a dit souhaité des sanctions "exemplaires". "Il y a des millions de Français qui attendent cette sanction. Voici le vrai visage du Rassemblement national", a-t-il réagi. De son côté, Grégoire de Fournas, a écrit ce vendredi sur Twitter qu'il "assume totalement [ses] propos sur la politique migratoire anarchique de notre pays", après avoir confié, la veille, être "navré" de l'incompréhension qu'ont suscité ses propos. "Une chose est sûre", pour Carlos Martens Bilongo, que son collègue dise "Qu'ils" ou "Qu'il retourne(nt) en Afrique", ce sont des propos "racistes".

À la question de savoir si le député insoumis compte porter plainte, celui-ci a rappelé que Grégoire de Fournas bénéficie "d'une immunité parlementaire". "Les propos tenus dans l'hémicycle sont difficilement condamnables", a expliqué Carlos Martens Bilongo avant d'ajouter : "J'ai eu un appel du commissariat de ma circonscription qui m'a apporté toute la solidarité et qui m'invite à porter plainte même symboliquement."

Grégoire de Fournas doit-il démissionner ?

Plusieurs députés et membres du gouvernement réclament la démission du député RN. "Je pense que la question de sa démission se pose pour lui", a estimé Gérald Darmanin sur BFMTV et RMC, ajoutant qu'il signerait une pétition du groupe Renaissance réclamant son départ. "Marine Le Pen doit exiger sa démission sans délai", a tweeté de son côté Stéphane Séjourné, numéro un du parti présidentiel. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a également appelé à la démission du député mis en cause sur LCI.