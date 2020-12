Accusations de violences sexuelles dans le judo : le comité du Nord met en place des actions de prévention

Des actions de prévention vont bientôt être mises en place dans les clubs de judo du département du Nord. Le comité départemental a signé ce lundi 30 novembre une convention avec l'association Colosse aux pieds d'argile, spécialisée dans les risques de pédocriminalité et de bizutage en milieu sportif.

Un accord qui fait suite aux révélations de ces dernières semaines : mi-novembre, France Bleu Nord vous parlait de ces deux anciens entraîneurs du Nord-Pas-de-Calais soupçonnés d'agressions sexuelles. Une enquête préliminaire est cours contre l'un d'eux ; l'autre a été mis en examen avant l'été.

Grâce à cette convention, des opérations de sensibilisation vont débuter dans les prochaines semaines, "dès que possible" nous dit-on. L'association va intervenir auprès des quelques 180 clubs du département, d'abord en visioconférence auprès des dirigeants, puis - si la situation sanitaire le permet - directement dans certains clubs, auprès des judokas, des parents et des enseignants.

Notre objectif n'est pas de faire la chasse aux sorcières

"On va expliquer ce qu'est une infraction sexuelle, ce qu'est un prédateur ou une prédatrice sexuelle, expliquer comment ils fonctionnent, comment identifier une victime, comment recevoir et signaler sa parole," précise le fondateur et directeur de Colosse aux pieds d'argile, Sébastien Boueilh.

"Notre objectif c'est de libérer la parole et d'éveiller les consciences sur le sujet, pas de faire la chasse aux sorcière," ajoute-t-il. Nous sommes une écoute professionnelle. Tout est confidentiel bien sûr."

Se protéger pour le futur

Une approche professionnelle également basée sur l'histoire personnelle de Sébastien Boueilh : lui-même a été victime de viol adolescent, lorsqu'il était jeune rugbyman. Tout cela a poussé le comité du Nord a contacter cette association de "spécialistes" conventionnées avec une quarantaine de fédérations sportives en France.

"Il m'est apparu que c'était difficile de parler à des gens du monde du judo et aussi à des gens qui n'ont pas vécu ça, confie le président du comité départemental, Eric Fiolka. C'est beaucoup plus facile de parler à quelqu'un qui a les mots qu'il faut pour les aider aller mieux. De cette manière, on peut traiter ça à fond."

Quoi qu'il se passe, il faut en parler vite à l'avenir

Depuis les dernières révélations, aucune nouvelle victime n'a contacté Eric Fiolka. Selon lui, une partie du chemin a été faite.

"La première action a été de donner confiance à ceux qui avaient quelque chose à dire, de les pousser à aller en justice et de témoigner. La deuxième étape, c'est de se protéger pour le futur. Faire en sorte que quoi qu'il se passe, on en parle vite. C'est là que l'association intervient. Surtout pour que ça ne se reproduise plus."

Et Eric Fiolka de conclure, optimiste : "Pour le moment, le judo est montré du doigt mais bientôt j'aimerais que l'on soit cités en exemple."