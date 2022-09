Accusations de violences sur son ex-compagne : le rappeur Kaaris est sorti de garde à vue

La garde à vue du rappeur Kaaris, accusé de violences par son ex-compagne, a été levée, a appris franceinfo ce jeudi matin. Il dénonce des "mensonges" et a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.

"Il est heureux d'avoir pu s'exprimer devant la justice pour répondre aux mensonges de son ex sur internet", précisent Maître Yassine Maharsi et Maître Yassine Yakouti. L'artiste, de son vrai nom Okou Gnakouri, était entendu depuis mercredi matin au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne.

Kaaris a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse

Sa garde à vue faisait suite à une plainte déposée cet été par son ex-compagne pour des faits remontant à janvier 2021. Elle assure avoir reçu ce jour-là des coups de poings et des coups de pieds. La plainte concerne également la nouvelle compagne du rappeur présente, au moments des faits et accusée de non assistance à personne en danger.

Kaaris nie ces violences. Il a déposé plainte de son côté pour dénonciation calomnieuse.