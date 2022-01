Accusations de viols : l'enquête visant l'ex-ministre Jean-Michel Baylet classée pour prescription

Le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour viols et agressions sexuelles dans les années 80 visant l'ancien ministre et actuel patron de la Dépêche du Midi. Elle vient d'être classée sans suite pour prescription. Jean-Michel Baylet a toujours contesté les faits.

Comme c'était prévu en raison de la prescription des faits présumés, l'enquête ouverte par le parquet de Paris sur les accusations de viols visant l'actuel maire de Valence d'Agen et ancien ministre Jean-Michel Baylet a été classée sans suite. L'information est confirmée par le parquet de Paris.

La plaignante évoque des relations sexuelles pendant deux ans quand elle était adolescente

Le patron de la Dépêche du Midi est accusé de viols et d'agressions sexuelles par Nathalie Collin dans les années 1980. La fille d'Yvon Collin ancien sénateur du Tarn-et-Garonne, ami puis ennemi juré de Jean-Michel Baylet, affirme en avoir été victime de celui qui n'était alors que maire de Valence d'Agen entre ses 12 et ses 14 ans. Des faits que Jean-Michel Baylet conteste.

L'avocate de Nathalie Collin a toujours su que l'affaire serait classée sans suite à cause de la prescriptions des faits présumés. Elle et sa cliente savaient qu'il n'y aurait pas de poursuites pénales. Mais Zoé Royaux avait évoqué sur France Bleu Occitanie en mars dernier cette volonté de briser l'omerta et d'ouvrir la porte à d'autres victimes potentielles qui se manifesteraient.

Le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour viols et agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans en 2020. L'ancien patron du Département du Tarn-et-Garonne avait été entendu en audition libre fin février 2021 par les policiers, puis confronté à Nathalie Collin aujourd'hui âgée de 53 ans en octobre dernier. Jean-Michel Baylet a déclaré qu'il n'avait "rien à se reprocher". "Je suis victime d'une campagne de calomnies sur des accusations infondées d'une ampleur sans égale. La justice est saisie, je ne fais l'objet d'aucune poursuite, et les moyens de ma défense m'appartiennent". En mars dernier, Jean Michel Baylet avait déjà dénoncé "des calomnies".