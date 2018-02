L'islamologue suisse Tariq Ramadan a été déféré devant la justice dans la nuit de jeudi à vendredi. Il doit être présenté à un juge d’instruction en vue d'une possible mise en examen dans la matinée vendredi. L'intellectuel controversé, 55 ans, avait été placé en garde à vue mercredi dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à son encontre pour "viols et violences volontaires".

Une cicatrice déterminante

Tariq Ramadan est visé par deux plaintes pour viol. Jeudi, durant sa deuxième et dernière journée de garde à vue, Il a été confronté à la seconde femme qui l’accuse. Elle affirme avoir été séduite courant 2009 par Tarik Ramadan sans le rencontrer, via des échanges sur internet : messages, photos, conversations sur Skype, jusqu’à leur première rencontre physique le 9 octobre 2009, lors d’une conférence. Elle affirme avoir été violée, frappée et humiliée par Tariq Ramadan dans la chambre qu’il occupait dans l’ancien hôtel Hilton de Lyon.

Cette femme avait déjà fourni aux enquêteurs des éléments matériels attestant de leur relation virtuelle : des sms, des photos, des captures d’écrans. Jeudi, face à Tariq Ramadan qui continue de nier le viol, cette femme a apporté un élément nouveau, relate franceinfo : l’existence chez Tariq Ramadan d’une cicatrice de trois centimètres entre le sexe et le pli de l’aine. Confronté à ces éléments, Tariq Ramadan a refusé de signer le procès-verbal à l’issue de cette confrontation.