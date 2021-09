Accusé à tort de viols puis blanchi par la justice, Loïc Sécher est décédé la semaine dernière

Un procès en révision pour annuler une condamnation, c'est rare. Loïc Sécher, ouvrier agricole de La Chapelle-Saint-Sauveur, en Loire-Atlantique, l'avait obtenu de la justice française. C'était en juin 2011. Loïc Sécher est décédé en début de semaine dernière, à son domicile du Finistère.

Sept ans en prison pour des faits qu'il n'a pas commis

En 2003, il est condamné en première instance pour des faits de viols que dénonçaient une jeune collégienne. Lui les nie. En appel, à Rennes, un an plus tard, il écope de 16 ans de réclusion criminelle. L'accusation reposait sur les seuls dires de la jeune femme qui dans un courrier au procureur quelques années plus tard se rétracte. La cour de révision vient annuler cette condamnation en 2011. Loïc Sécher est blanchi mais il aura passé sept années en prison pour des faits qu'il n'a pas commis.

Ses obsèques auront lieu ce mardi 7 septembre en l'église de La Chapelle-Saint-Sauveur de Loireauxence.