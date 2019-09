Accusé d'abus sexuels, l'ancien maître spirituel du temple bouddhique de Roqueredonde est mort

Roqueredonde, France

"La santé de Sogyal Rinpoché s'est détériorée aujourd'hui après une embolie pulmonaire et il a quitté ce monde aujourd'hui à 13H00 en Thaïlande". Le message a été posté sur Facebook le mercredi 29 août. Né en 1947 au Tibet, Sogyal Rinpoché, figure de l'enseignement du Bouddha en Occident, souffrait d'un cancer du colon.

Le maître bouddhiste avait fondé Rigpa, un réseau de 130 centres spirituels dont plusieurs en France. Parmi eux, le temple de Lérab Ling à Roqueredonde, près de Lodève, inauguré en grandes pompes en 2008 par le Dalaï Lama, et en présence de Carla Bruni-Sarkozy, Rama Yade et Bernard Kouchner.

De graves accusations

Neuf ans plus tard, Sogyal Rinpocghé avait dû quitter la direction spirituelle du centre héraultais à la suite d'accusations d'abus portées par des étudiants. Des accusations détaillées dans une lettre ouverte publiée en juillet 2017 : violences physiques, psychologiques et sexuelles. En septembre 2018, un rapport commandé par le centre Lérab Ling a été rendu public par la communauté bouddhiste. Les témoignages sont accablants pour le maître bouddhiste tibétain. L'auteure de ce rapport, Karen Baxter, écrit qu'elle est "convaincue" que "certains étudiants ont été victimes de graves abus". Ce qui conduit le centre Lérab Ling à s'excuser pour les "souffrances subies par les membres passés et présents de la communauté".

Le leader spirituel tombé dans la disgrâce

Longtemps critiqué pour sa mansuétude à son égard, le dalaï lama avait fini par déclarer que son ancien "très bon ami" était désormais "disgracié", poussant Sogyal Rinpoché à la retraite forcée.