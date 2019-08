Accusé d'avoir commis neuf cambriolages à Saint-Cyr-en-Val, un homme jugé en comparution immédiate ce mardi

L'homme, âgé de 33 ans, a été arrêté à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or) lors d'un banal contrôle routier ce dimanche. Il était recherché depuis plus d'un an pour une série de cambriolages dans des maisons à Saint-Cyr-en-Val (Loiret). Il est jugé ce mardi devant le tribunal correctionnel d'Orléans.

Saint-Cyr-en-Val, France

C'est au hasard d'un contrôle routier ce dimanche, à Pouilly-en-Auxois (à l'ouest de Dijon), que cet homme de 33 ans a été retrouvé. Il était recherché depuis plus d'un an, soupçonné d'avoir commis neuf cambriolages dans des maisons d'habitation en mai et juin 2018, à Saint-Cyr-en-Val, dans l'agglomération orléanaise.

Inscrit au fichier des personnes recherchées depuis juin 2018

L'homme, originaire de Châteauneuf-sur-Loire, a déjà une quinzaine de condamnations à son casier judiciaire pour des faits de vols principalement. Les gendarmes qui avaient enquêté sur les cambriolages à Saint-Cyr-en-Val avaient de forts soupçons sur lui, notamment parce que les analyses de la téléphonie mobile indiquaient sa présence dans la commune à cette période, explique une source judiciaire. "Introuvable, il était donc inscrit au fichier des personnes recherchées depuis juin 2018".

Jugé en comparution immédiate mardi 6 août

Les gendarmes du Loiret sont donc allés le chercher en Côte-d'Or puis l'ont placé en garde à vue. Il sera jugé ce mardi après-midi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d'Orléans pour vols en état de récidive. Lors des neuf cambriolages à Saint-Cyr-en-Val, des vêtements, des ordinateurs, des tablettes, un taille-haies... avaient été volés. Les victimes ont été prévenues de cette arrestation.