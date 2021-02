Accusé d'avoir éborgné un supporter bastiais en 2016 à Reims, un policier est renvoyé devant les assises

Cinq ans après les violences survenues entre supporters et forces de l'ordre, en marge d'une rencontre de Ligue 1 entre le Stade de Reims et le Sporting Club de Bastia. Selon nos confrères de France 3 Corse Via Stella, le policier accusé d'avoir éborgné Maxime Beux, supporter du SCB, est renvoyé devant la cour d'assises de la Marne.

Le jeune homme, âgé à l'époque de 22 ans, a perdu l'usage d'un œil à la suite de cette soirée. Depuis cinq ans, deux versions s'opposent, celle de Maxime Beux qui "assure avoir été victime de violences policières. Selon lui un tir de flashball ou un coup de matraque serait à l’origine de son infirmité permanente", puis celle du policier incriminé qui a "toujours affirmé que le supporter corse, déséquilibré par un coup à l'épaule, était tombé tête la première sur un poteau alors qu'il tentait de s'enfuir", rapporte France 3.

Selon nos confrères, le policier mis en cause aurait fait appel de sa mise en accusation, pour "violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une mutilation permanente".

