Accusé d'avoir transmis le VIH à sa compagne, il est condamné à six ans de prison

La cour d'assises de Seine-Saint-Denis a condamné ce mercredi à six ans d'emprisonnement ferme un homme de 54 ans, accusé d'avoir transmis le virus du SIDA à son ex-compagne. "Moi aussi il m'a condamnée", réagit cette dernière au micro de France Bleu Paris.

"Il savait qu'il était porteur du virus et il ne me l'a jamais dit", lâche, à la sortie de la salle d'audience, celle qui a obtenu ce mercredi la condamnation de son ex compagnon par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Ce mercredi après-midi, cet homme congolais de 57 ans, au casier judiciaire vierge, écope de 6 ans de prison ferme. Il était accusé de lui avoir transmis le virus, lors de leur relation entre 2005 et 2010, alors qu'il se savait contaminé depuis 1996.

"Il a cru que la maladie allait s'en aller avec les prières"

Avant le délibéré, une dernière fois, il lui a demandé "pardon", peu après que son avocat tente de le défendre, décrivant un client "très fragile" et très croyant, chrétien évangélique fervent. "Son psychologue c’est la religion" plaide-t-il, ajoutant : "il a cru que la maladie allait s’en aller avec les prières".

L'avocat reconnait dans sa plaidoirie avoir découvert à l'audience que son client lui avait menti au sujet d'une relation inconnue des enquêteurs. C'est lors d'une question de la partie civile qu'il a reconnu, ce mardi, avoir eu un fils avec une femme avant cette relation. Une femme qu'il n'a jamais informée de son état de santé.

"Moi aussi, il m'a condamnée, à prendre des médicaments tous les jours"

Lors de ses réquisitions, l'avocat général a dénoncé ce mensonge et le risque de récidive, demandant 6 ans de prison ferme. Des réquisitions qui ont donc été suivies par la cour d'assises.

"J'attendais ce moment depuis longtemps, cela me libère, parce que moi aussi il m'a condamné à prendre les médicament tous les jours" a réagi son ex compagne au micro de France Bleu Paris."Pour moi il est dangereux, car ce qu'il m'a fait, il va le faire à d'autres femmes", ajoute-t-elle. L'avocat de son compagnon annonce vouloir faire appel.