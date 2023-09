Accusé de cybercriminalité aux Etats-Unis, le Vosgien Sébastien Raoult plaide coupable

Changement de stratégie pour le Vosgien Sébastien Raoult emprisonné aux Etats-Unis depuis le mois de janvier pour cybercriminalité. Il avait été extradé depuis le Maroc où il était incarcéré depuis mai 2022. La justice américaine accuse ce spinalien d'avoir piraté les données d'entreprises américaines pour les revendre ensuite sur le darknet. Sébastien Raoult a finalement décidé de plaider coupable.

ⓘ Publicité

Sébastien Raoult a en fait conclu un accord avec les procureurs à Seattle. En plaidant coupable pour escroquerie informatique et usurpation d'identité aggravée devant un juge fédéral mercredi, ce sont sept autres chefs d'accusation qui sont abandonnés, Cela permet de nettement réduire les peines encourues. Le Vosgien risque encore jusqu'à 27 ans pour l'une des infractions et au minimum deux ans pour l'autre mais on parlait jusqu'à la d'une peine de 116 ans d'emprisonnement. La suite, c'est désormais l'audience devant un juge à Seattle le 11 janvier prochain où sa peine sera prononcée.

À lire aussi Le Vosgien Sébastien Raoult, accusé de cybercriminalité par le FBI, a reçu la visite de ses proches à Seattle

C'est un vrai changement de pied pour Sébastien Raoult qui s'était dit victime d'une usurpation d'identité au début de l'instruction . Le Vosgien est poursuivi avec deux autres Français accusés d'avoir formé le groupe de hackers "Shiny Hunters". Ils auraient menacé des entreprises de faire fuiter des données confidentielles si la victime ne payait pas une rançon, selon la justice américaine. Les pertes pour les sociétés sont estimées à plus de 6 millions de dollars.