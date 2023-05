Accusé de "faits de violences", un entraîneur d'athlétisme de la Sarthe porté disparu depuis une semaine

L'affaire est délicate. Il est d'ailleurs très difficile d'obtenir des informations, notamment de la part des comités départementaux de la Sarthe et du Maine-et-Loire. Depuis le 10 mai dernier, un entraîneur d'athlétisme sarthois, membre de ces deux comités, est recherché, comme révélé par nos confrères du Maine Libre et du Courrier de l'Ouest . Sa famille, sans nouvelle, a signalé sa disparition aux gendarmes. Des recherches ont été menées, jusqu'en début de semaine, à l'aide d'hélicoptères, de plongeurs et d'équipes cynophiles, dans le secteur de Noyen-sur-Sarthe et Saint-Jean-du-Bois, mais sans succès pour le moment. "Les investigations se poursuivent, mais désormais sans ces gros moyens", indiquent les gendarmes à France Bleu Maine.

ⓘ Publicité

Un signalement pour "faits de violences"

Cet homme, âgé d'une quarantaine d'années, venait d'être suspendu par le préfet de la Sarthe, après un signalement pour "faits de violences". C'est une athlète sarthoise qui a témoigné, le 16 avril dernier, sur la plateforme internet de " Colosse aux pieds d'argile ", association de prévention autour des violences sexuelles et du harcèlement dans le milieu sportif. "Nous avons reçu ce signalement, nous avons échangé avec la victime présumée puis nous avons alerté le ministère des Sports. En général, quand elles estiment que les faits sont caractérisés, les autorités administratives prennent une décision rapide. Là, cela semble être le cas", explique Violaine Chabardes, responsable du pôle accompagnement des victimes au sein de l'association.

Des investigations ont, en effet, été menées par la direction de la Jeunesse et des Sports. Puis, le préfet de la Sarthe a pris une mesure de suspension envers ce quadragénaire, "sûrement car il pense qu'il y a un risque pour d'autres jeunes. Je ne peux pas vous en dire plus, notamment sur le caractère des faits présumés, mais ce signalement pourrait concerner d'autres personnes, victimes ou témoins", ajoute Violaine Chabardes.