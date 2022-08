Accusé de huit viols, le footballeur français Benjamin Mendy jugé à partir de mercredi

Accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle en Angleterre, Benjamin Mendy est jugé à partir de mercredi à Chester dans le nord-ouest du pays. Agé de 28 ans, le footballeur, ancien membre de l'équipe de France avec qui il a remporté la Coupe du monde en 2018, est soupçonné d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés entre octobre 2018 et août 2021, à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire.

Il est jugé au côté d'un autre homme, Louis Saha Matturie - sans rapport avec l'ancien footballeur Louis Saha -, poursuivi de son côté pour huit viols et quatre agressions sexuelles sur huit femmes entre juillet 2012 et août 2021. Ce dernier a également plaidé non coupable.

Vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec l'équipe de France, où il jouait le rôle de bon camarade à défaut d'en être l'un des joueurs-clé, Benjamin Mendy a quitté les pelouses depuis près d'un an pour le banc des accusés et les cellules des prisons de Liverpool et Manchester, où il a passé plus de quatre mois, d'août 2021 à janvier 2022, en détention provisoire. Libéré début janvier, il avait été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.

Suspendu de son club Manchester City

Mendy n'a plus disputé le moindre match de football depuis le 15 août 2021 avec son club de Manchester City, qui l'a suspendu au démarrage de l'affaire. La carrière du natif de Longjumeau, en région parisienne, avait pourtant suivi, jusque là, une trajectoire ascendante, avec un contrat à long terme dans l'un des meilleurs clubs européens, Manchester City, un titre mondial avec l'équipe de France, mais aussi plusieurs trophées en Angleterre et un sacre surprise en Ligue 1 en 2017 avec l'AS Monaco et son partenaire monégasque Kylian Mbappé.

Formé au Havre avant un passage à Marseille (2013-2016), préambule de sa saison triomphale à Monaco, Mendy n'aura finalement jamais réussi à percer en équipe de France : il ne compte que 10 sélections sous le maillot bleu, une seule depuis 2018.