Accusé de maltraitances, le candidat de télé-réalité Ricardo Pinto ne pourra plus voir seul son bébé

Soupçonné de violences sur sa fille de quatre mois, le candidat de télé-réalité Ricardo Pinto ne pourra la voir qu'en présence d'un tiers. La garde de l'enfant a été confiée à la mère, Nehuda.

La candidate de télé-réalité Nehuda, participante à "The Voice" et "Les Anges de la télé-réalité", va pouvoir récupérer la garde de sa fille, a annoncé ce lundi le juge des enfants de Tarascon. Son compagnon Ricardo Pinto, lui aussi vedette des émissions de télé-réalité ("Les Anges de la Télé-réalité", "Moundir et les apprentis aventuriers"), ne devra pas vivre sous le même toit que l'enfant, mais pourra la voir sous aménagement judiciaire, en présence d'un médiateur.

La mère de l'enfant pourra récupérer l'enfant dès mardi à l'hôpital où elle est soignée depuis deux semaines. Cette décision de non-placement met Nehuda, 25 ans, hors de cause. Son compagnon, en revanche, reste mis en examen pour "violences volontaires sur mineur de 15 ans". Le 30 juin dernier, le procureur de la République de Tarascon avait ordonné un "placement provisoire de l'enfant".

Lancer de téléphone

Pour l'heure, l'expertise du médecin légiste confirme la version du couple, à savoir celle d'un incident survenu lors d'une dispute du couple sur une aire d'autoroute, fin juin, dans l'Yonne. Ricardo Pinto aurait tenté de jeter son téléphone portable sur sa compagne, mais aurait atteint le bébé. Celui-ci, atteint d'ecchymoses et d'une fracture, avait été hospitalisée à Dijon, où le parquet avait ouvert une enquête préliminaire.

"Le cauchemar est terminé, c'était un accident. Sur la mise en examen, il y a une confusion entre le caractère volontaire du lancer de portable et celle de viser l'enfant, qui a été totalement écartée", précise l'avocat du couple.