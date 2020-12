Accusé de pédophilie, le prêtre sarthois Max de Guibert comparaît devant le tribunal

Cinq ans après les premiers témoignages, l'ancien curé des paroisses de Mamers, Bonnétable ou encore Le Grand-Lucé est jugé à partir de ce lundi par le tribunal correctionnel du Mans. Il doit répondre d'agressions sexuelles sur une dizaine de garçons âgés de neuf à quinze ans, entre 1990 et 2003.

C'est une affaire qui avait défrayé la chronique en 2015, lorsque les premiers témoignages ont émergé. Accusé de pédophilie par plus d'une dizaine de jeunes garçons devenus aujourd'hui adultes, le curé sarthois Max de Guibert est jugé à partir de ce lundi par le tribunal correctionnel du Mans. Âgé de 59 ans, l'ancien prêtre des paroisses de Mamers et Bonnétable (où la plupart des faits sont censés s'être produits), mais aussi Savigné-l'Evêque ou encore du Grand-Lucé, doit répondre de neuf agressions sexuelles sur des garçons âgés de neuf à quinze ans, entre 1992 et 2003.

Au départ de l'affaire, cet ancien élève du Prytanée de La Flèche avait même été mis en examen pour viol, suite aux accusations de trois garçons, notamment deux frères. Mais face aux "incohérences des récits et à la fragilité d'une des victimes présumées, ces témoignages ont fini par s'effondrer", souligne son avocat, Me Stefan Squillaci. Depuis, ce volet de l'affaire a d'ailleurs été abandonné. Mais entre-temps, la parole s'était libérée et d'autres nombreux témoignages ont fait surface. Ce qui amène aujourd'hui l'ecclésiastique à s'expliquer devant le tribunal.

Des plaignants "marqués", un prêtre qui concède des "maladresses"

Souvent âgées d'une quarantaine d'années aujourd'hui, les victimes présumées évoquent toute des attouchements lors de séances de catéchisme, pendant des cours particuliers de soutien scolaire ou dans des camps scouts que le religieux supervisait. Des fessées, des lavages vigoureux dans la rivière ou des moments d'intimité douteux qui ont parfois laissé de sérieuses séquelles psychologiques : "C'est très compliqué pour mon client de vivre avec ça, explique Me Bertrand Deniaud, avocat d'un des plaignants, ça se manifeste par des troubles dans le cadre de la vie privée, il a une angoisse permanente dès que ses enfants vont quelque part. Il est extrêmement marqué en termes de relations sociales et humaines par ce qui lui est arrivé."

Souvent très proche des familles qui fréquentaient sa paroisse, le prêtre aux méthodes réputées "strictes et quasi-militaires" concède avoir peut-être commis "des maladresses". Mais il réfute le caractère sexuel de ses gestes. Son avocat, lui, entend souligner l'absence de preuves matérielles et de recoupements : "Dans ce dossier, près de 2 000 personnes ont été entendues... Personne n'a jamais rien constaté", assure-t-il.

Les plaignants ne s'attendent donc ni à des aveux, ni à des excuses du père Max de Guibert. Toujours placé sous contrôle judiciaire, celui-ci vit aujourd'hui reclus dans un monastère, en espérant pouvoir prouver son innocence devant le tribunal.