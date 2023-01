Accusé de tentative de meurtre et viol, un sapeur-pompier girondin jugé devant la cour d'assises de Bordeaux

Le pompier girondin accusé de tentative de meurtre et viol va être jugé toute la semaine devant la cour d'assises de Bordeaux (Image d'illustration)

Son arrestation en 2019 avait fait les gros titres de la presse nationale. Trois ans après, le sapeur-pompier girondin accusé de viol et de tentative de meurtre comparaît à partir de lundi devant la cour d'assises de Bordeaux. Le suspect, aujourd'hui âgé de 45 ans, a été confondu par son ADN. Les victimes sont deux jeunes femmes bordelaises. Le procès doit durer cinq jours et le verdict est attendu vendredi. Actuellement en détention provisoire, l'auteur présumé des faits encourt la réclusion criminelle à perpétuité et la radiation professionnelle.

L'ADN de l'accusé retrouvé sur les deux scènes de crime

Selon plusieurs sources proches du dossier, les preuves à l'encontre de l'accusé sont "accablantes". Des traces de son ADN auraient en effet été découvertes sur les deux scènes de crime. D'abord sur un lacet de chaussure retrouvé rue des Grandes écoles, entre les boulevards Wilson et le Parc Bordelais. C'est avec ce lacet que le suspect, armé d'un couteau, a tenté d'étrangler une jeune femme dans la nuit du 1er juin 2017. Les cris de la victime ont alerté un riverain qui a prévenu la police et fait fuir l'agresseur.

Six mois plus tard, le 2 décembre 2017, place Saint-Seurin à Bordeaux, une jeune femme de 22 ans rentre de soirée vers 4h du matin lorsqu'un homme lui impose une fellation sous la menace d'un couteau. Un viol commis à une vingtaine de mètres du domicile de l'étudiante. Des prélèvements d'échantillon ADN vont alors permettre de faire le lien entre les deux scènes de crime. Après deux années d'investigations de la part des policiers bordelais, un suspect est identifié. Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs découvrent un foulard qui appartenait à la victime du viol.

"C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé"

Père de famille sans antécédent judiciaire, le suspect est un sapeur-pompier professionnel de 45 ans qui était en repos ou en arrêt maladie au moment des faits. Décrit comme "jovial" et "bien intégré", "c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé", témoigne un soldat du feu interrogé par France Bleu Gironde.

"Il n'avait jamais eu de geste ambigu". C'était "un homme de rang" qui participait aux interventions sur le terrain. "Jamais on n’aurait pu imaginer que ça pouvait être un criminel", ajoute le sapeur-pompier.

L'arrestation en 2019 du suspect a provoqué un vif émoi dans les casernes de la Gironde. L’affaire a été "traumatisante" et ce procès, cinq ans après, est vécu comme une nouvelle épreuve. "On a déjà dit-il fait le deuil de notre collègue, il a sali l’uniforme", conclut un soldat du feu.

Le Service départemental de secours et d'incendie (SDIS) de la Gironde ne souhaite pas faire de commentaire sur l'affaire ni sur le statut professionnel du sapeur-pompier. Depuis son interpellation, l’accusé en détention provisoire est suspendu de ses fonctions jusqu’au jugement, comme pour tout fonctionnaire gravement mis en cause, c’est le verdict attendu vendredi qui déclenchera ou non une radiation.