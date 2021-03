Accusé de viol, Gérald Darmanin reste sous le statut de témoin assisté

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin reste sous le statut de témoin assisté à l'issue d'une longue confrontation de près de neuf heures avec une femme qui l'accuse de viol de 2017. Il a passé une bonne partie de son vendredi au tribunal de Paris dans le cadre de ce dossier d'instruction ouvert pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. Dans un communiqué adressé par ses avocats à l'AFP, ils écrivent que ce maintien sous statut de témoin assisté "est la preuve qu’aucun indice grave ou concordant d’une quelconque infraction ne lui est reproché". Pour eux, "cela signifie que leur client n’est évidemment pas mis en examen dans une procédure qui rappelons-le, a déjà conduit à trois décisions de justice reconnaissant son innocence : deux classements sans suite et une ordonnance de non lieu".

Gérald Darmanin assure que les rapports étaient consentis

En mars 2009, la plaignante est une ancienne call girl. Elle en appelle à Gérald Darmanin, jeune chargé de mission des affaires juridiques de l'UMP, pour faire effacer de son casier judiciaire une ancienne condamnation pour chantage et appels malveillants contre son ex-conjoint. Selon elle, Gérald Darmanin lui aurait fait miroiter une possible intervention dans son affaire contre des faveurs sexuelles. C'est lors d'une soirée à Paris après un dîner au restaurant et une nuit à l'hôtel qu'elle affirme avoir été violée. Gérald Darmanin a quand a lui toujours évoqué des rapports consentis avec cette jeune femme. Il a depuis porté plainte pour dénonciation calomnieuse et dénonce des calomnies.