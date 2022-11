Accusé de viols et agressions sexuelles : un dentiste de Châlette-sur-Loing renvoyé aux assises

Après 3 ans d'instruction, le Docteur Stéphane Schoener est finalement renvoyé aux assises. Ce dentiste de Châlette-sur-Loing, âgé aujourd'hui de 61 ans, est accusé de viols et d'agressions sexuelles. Des agressions qu'il aurait commises notamment dans son cabinet dentaire, en abusant de jeunes filles lors de séances d'acupuncture qu'il proposait pour soulager les douleurs dentaires ou réaliser des "anesthésies". Le procès est prévu en mars 2023 à Orléans, devant la cour d'assises du Loiret.

Une caméra-espion comme pièce à conviction

L'affaire avait démarré fin 2018, sur les réseaux sociaux : le compagnon d'une jeune patiente avait alors menacé le dentiste, dénonçant les gestes déplacés qu'elle aurait subis de la part du praticien. Le Docteur Stéphane Schoener avait aussitôt porté plainte pour diffamation, déclenchant lui-même l'action judiciaire. L'enquête a ensuite basculé en février 2019 lors de la perquisition au cabinet dentaire, les policiers découvrant un système de caméra-espion et un millier de photos à caractère sexuel dans l'ordinateur du praticien.

Une caméra activable à distance, grâce à une télécommande, et que le dentiste utilisait lors des fameuses séances d'acupuncture. C'est aussi lors de ces séances qu'il aurait abusé de ses patientes. Il devra finalement répondre de 3 viols et de 23 agressions sexuelles : des faits qu'il conteste totalement, il ne reconnaît qu'un certain goût pour le voyeurisme et donc la captation d'images intimes à l'insu des victimes présumées.

L'Ordre des chirurgiens-dentistes du Loiret partie civile

A l'automne 2019, Nicolas Bessone, alors procureur de la République à Orléans, avait invité "les personnes qui s'estiment victimes du comportement de ce dentiste à se présenter au commissariat de Montargis" : suite à cet appel, une quarantaine de plaintes avaient été déposées. Certaines ont été classées car les faits auraient été trop anciens et donc prescrits. Le Docteur Stéphane Schoener a en effet exercé pendant 33 ans, en cabinet mais aussi à l'hôpital d'Amilly. Il est en détention provisoire depuis mai 2019 et a changé d'avocat. L'ordre des chirurgiens-dentistes du Loiret s'est également porté partie civile dans cette affaire.