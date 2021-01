Accusé de viols sur mineurs, l'artiste Claude Lévêque n'est plus exposé à l'Abbaye Royale de Fontrevaud

Une installation intitulée "Mort en été" de Claude Lévêque, va être retirée de l’exposition permanente de l'Abbaye Royale de Fontrevaux a annoncé le Conseil Régional des Pays de la Loire.

Installation de Claude Lévêque à l'Abbaye Royale de Fontrevaud - capture d'écran

Cette oeuvre de l'artiste plasticien, constituée de barques de Loire noires, barres lumineuses rouges suspendues, lampes rouges, filtres rouges, avait été acquise en 2012 par l’association Centre culturel de l’Ouest, subventionnée à plus de 80% par la collectivité.

"L'impunité est terminée", Christelle Morançais

"Cette décision s’impose pour protéger la réputation de l’Abbaye Royale de Fontevraud dont la Région a la charge mais surtout, et c’est beaucoup plus important, pour marquer notre soutien et notre respect envers les victimes présumées. Ce que nous voulons leur dire à travers cette décision, c’est : on vous croit et on vous soutient. Il s’agit bien sûr d’un acte symbolique à l’heure où les musées sont encore fermés, mais les symboles sont aussi là pour dire que l’impunité est terminée" déclare, dans un communiqué, Christelle Morançais, présidente LR de la Région des Pays de la Loire.

Le plasticien Claude Lévêque, 67 ans, qui vit à Montreuil (Seine-Saint-Denis), est visé par une enquête pour "viols" et "agressions sexuelles " sur mineurs. Elle a été ouverte à la suite d'accusations d'un sculpteur de 51 ans qui dit en avoir été victime avec ses deux frères.