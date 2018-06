Poitiers, France

Ils sont accusés d'avoir jeté de jeunes africaines sur les trottoirs de Poitiers pour les contraindre à se prostituer... A Rennes, les 23 prévenus poursuivis entre autres pour proxénétisme aggravé seront fixés sur le sort plus vite que prévu. Dans ce procès qui devait se terminer en fin de semaine, on en est déjà à la dernière phase : les réquisitions et plaidoiries vont débuter ce soir et se poursuivront demain matin. Le jugement devrait donc tomber demain dans la journée.

Pendant au moins quatre ans, cette filière franco-nigériane extrêmement bien organisée aurait fait venir des jeunes femmes d'Afrique de l'Ouest, souvent des adolescentes, pour ensuite les forcer à se prostituer dans les rues de Poitiers. Le réseau de proxénètes présumés doit répondre également de "traite humaine" et d'"association de malfaiteurs" .