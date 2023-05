Accusés d'avoir violenté un ex-compagnon, un couple du milieu hippique du Sud-Mayenne devant la justice

Un couple d'entraîneurs de chevaux et de jockeys du Sud-Mayenne comparaissait ce mardi devant le tribunal judiciaire de Laval pour violences avec usage ou menace d'une arme le 19 février 2019. Seul le compagnon est présent à l'audience, sa compagne est en voyage pour le travail. La victime, l'ex-compagnon de la prévenue, également dans le milieu hippique, a été violentée et menacé d'un couteau par le couple, sachant qu'il avait une interdiction de rentrer en contact avec elle. La présidente a demandé un peu de temps pour réfléchir, la décision sera rendue à la fin du mois. En attendant, deux versions s'opposent et le doute persiste.

Renversé par une voiture et frappé à coups de barre de fer

Celle de la victime d'abord, l'homme affirme qu'on l'a percuté en voiture alors qu'il roulait en trottinette, frappé à coups de barres de fer et enfin menacé d'un couteau par son ex. Mais il n'a pas pu expliquer tout ça aux gendarmes puisqu'il s'est enfui avant leur arrivée. De l'autre la version du couple. À la barre, le nouveau compagnon s'en tient à ses premières déclarations. Il n'a rien fait, sa compagne non plus. Des témoins ont pourtant vu du sang couler de la tête de la victime et une trottinette bien amochée, ils le disent dans leurs témoignages.

"Il est prêt à tout"

"Depuis des mois, la victime essaye de se venger de la relation entre son ex-compagne et son nouveau compagnon", avance l'avocat de la défense, "sur la trottinette, je ne vois que des éraflures et sur lui des bleus alors qu'il prétend s'être fait rouler dessus et avoir pris des coups de barre de fer, c'est quand même surprenant". Ce qui est troublant également selon la défense, c'est que la victime attend deux jours pour se rendre à la gendarmerie et faire constater ses blessures. "Il aurait pu faire chier n'importe qui d'autres dans la commune ça ne m'étonnerait pas", termine l'avocat de la défense, "il est prêt à tout". L'individu est visiblement bien connu dans la commune du Sud-Mayenne. En cas de condamnation pénale, le prévenu risque de perdre sa licence d'entraîneur. "Ça, la victime le savait ?" demande la défense au prévenu, "oui, il est au courant, c'est un ancien jockey, donc il le sait depuis le début".

La victime n'est pas là pour se défendre, elle est en détention et n'a pas pu être extraite. Alors qui a raison qui a tort ? C'est un dossier "difficile" résume la procureure mais elle s'est faite son avis, elle demande huit mois de prison avec sursis pour chaque prévenu. La décision sera rendue le 30 mai prochain.