Accusés de harcèlement et agressions sexuelles sur des camarades de classe, trois lycéens en garde à vue près d'Orléans

Trois élèves de 14 ans, scolarisés au lycée professionnel Gaudier-Breska à Saint-Jean-de-Braye, ont été placés en garde à vue lundi. Ils auraient harcelé et agressé sexuellement deux filles de leur classe à plusieurs reprises, et multiplié les remarques sexistes. Ils seront convoqués devant un juge.

Saint-Jean-de-Braye, France

Trois adolescents de 14 ans ont été placés en garde à vue ce lundi et seront convoqués prochainement devant le juge pour enfants pour "agressions sexuelles en réunion sur mineurs de 15 ans", indique le procureur de la République d'Orléans. Ces trois garçons sont scolarisés au lycée professionnel Gaudier Bredska à Saint-Jean-de-Braye, dans une section "largement masculine". Cet établissement, qui propose des CAP et BAC pro, est un lycée spécialisé dans les métiers du bâtiment et de l'énergie, des travaux publics et du géomètre.

Claques sur les fesses, remarques sexistes...etc...

Depuis la rentrée, ces trois élèves auraient harcelé à plusieurs reprises deux de leurs camarades de classe, deux filles, "en mimant l'acte sexuel, en leur donnant des claques sur les fesses, en leur faisant des remarques sexistes...", indique Nicolas Bessone. Elles ont fini par révéler les faits et les trois adolescents, entendus par les policiers, ont d'abord minimisé les faits, avant d'en reconnaître la gravité.