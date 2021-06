Accusés de violences aggravées près de Toulouse deux jeunes encourent 30 ans de réclusion criminelle

Le procès d'Aurélien Touyrac et Paola Constans débute ce jeudi devant la cour d'assises de Haute-Garonne. Ces deux jeunes sont âgés de 22 ans. Ils sont poursuivis pour avoir enlevé et exercé des violences aggravées sur l'ex petit-ami de l'accusée en 201. Ils encourent 30 ans de réclusion criminelle.

Le procès d'Aurélien Touyrac et Paola Constans débute ce jeudi devant la cour d'assises de Haute-Garonne. Ces deux jeunes, lui habite Fenouillet, elle est Toulousaine, sont âgés de 22 ans. Ils sont poursuivis pour avoir enlevé et exercé des violences aggravées sur l'ex petit-ami de l'accusée. Les faits se sont déroulés en mai 2018 au nord de Toulouse, à Fenouillet, et ils sont d'une extrême gravité à tel point que les deux accusés encourent une peine supérieure à leur âge ils risquent chacun 30 ans de réclusion criminelle.

Enlèvement, séquestration, extorsion et violences aggravées

Ce jour de mai 2018, la victime, un jeune homme de 23 ans, est attiré dans un guet-apens tendu par son ex au parc du Ramier à Fenouillet. Elle s'y rend avec un chien dangereux, un American Staff. Son nouveau compagnon sort alors des buissons où il s'était caché et commence un véritable calvaire pour la victime : une arme sur la tempe, contraint de se dévêtir, frappé, humilié, les poignets attachés avec des préservatifs, le chien qui le griffe, puis brûlé au sexe à l'aide d'une cigarette

Violences filmées et diffusées sur les réseaux sociaux

La victime est ensuite embarquée dans sa propre voiture, obligé à retirer 270 euros au distributeur et obligé à payer la note au drive d'un Burger King puis d'un Mc Do. Une partie des violences est filmée et diffusée sur le réseau social Snapchat. L'enquête démontre que le jeune couple infernal avait élaboré un plan en cas d'interpellation : il fallait faire croire que la jeune femme avait été violée par son ex.

Au moment des faits, les deux jeunes tortionnaires ont 18 ans et un casier judicaire vierge.

Le verdict sera rendu vendredi soir.