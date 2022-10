Accusés de viols conjugaux par son ex-femme, un homme est acquitté par la cour criminelle de l'Isère.

Blandine attendait ce procès depuis longtemps. Depuis qu'elle avait déposé plainte contre son ex-mari pour viols conjugaux, en 2017. Une plainte qui avait été classée sans suite. Alors, elle en avait déposé une seconde, cette fois avec constitution de partie civile, auprès du doyen des juges d'instruction.

Cinq ans après, donc, le procès de son ex-mari pour viols conjugaux s'ouvrait enfin devant la cour criminelle de l'Isère, composée uniquement de magistrats professionnels, le mercredi 26 octobre 2022.

Une vie de couple passée au crible par la Cour criminelle

Durant deux jours d'audience, la Cour a décortiqué la vie de ce couple, qui s'était rencontré très jeune et qui a eu trois enfants, aujourd'hui majeurs. Des enfants qui ont coupé les ponts avec leur père depuis dix ans, lui reprochant la violence et la terreur qu'il faisait régner à la maison.

Blandine a expliqué à la Cour avoir été sous emprise et n'avoir eu avec son ex-mari que des rapports sexuels imposés et brutaux. Après une dépression et une thérapie, elle avait pris conscience qu'il fallait qu'elle divorce et six ans après, elle déposait plainte pour viols conjugaux.

La défense satisfaite et soulagée

Pour la défense de l'accusé, qui avait plaidé l'acquittement : "Cette plainte est intervenue au moment où un important contentieux financier opposait les deux anciens époux". Et Maitre Lévy-Soussan de poursuivre : "Je n'ai pas la prétention d'avoir défendu un homme qui était exemplaire. Il ne s'est pas toujours bien comporté avec ses enfants. Il était sûrement très insistant et très demandeur en matière sexuelle. Mais ce n'est pas pour autant que l'infraction pénale est caractérisée. L'infraction est caractérisée dès lors qu'il y a une absence de consentement et qu'on passe outre. La Cour a estimé que, dans ce dossier, cela n'a pas été le cas."

La partie civile sous le choc

Du côté de Blandine et de son avocat, Maitre Gauthier, c'est le choc, après l'espoir. "L'annonce de l'acquittement est incompréhensible" martèle l'avocat. "C'est la stupéfaction pour nous et surtout la triste réalité que les viols conjugaux ne sont toujours pas reconnus en France par la justice comme les autres viols. Certes, c'est un dossier complexe, délicat et douloureux, mais rien ne laissait présager une telle décision. C'est un choc pour ma cliente, qui est dévastée. Elle n'a pas été reconnue comme victime, alors que c'en est une."

Blandine espère à présent que le Parquet Général de Grenoble va faire appel de ce verdict. Il a dix jours pour le faire. Car l'avocat général avait requis 8 à 10 ans de réclusions criminelle. Il n'a pas été suivi par la Cour, tant s'en faut.