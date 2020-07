Acheter des pétards sera interdit à partir du 4 juillet à Paris et en petite couronne

L'achat, la détention et l'utilisation de gros pétards ou de feux d'artifice seront interdits à partir du samedi 4 juillet afin d'éviter tout souci pour la fête nationale. Cette interdiction est valable jusqu'au mercredi 15 juillet et concerne Paris et la petite couronne.

L'interdiction d'acheter des pétards à Paris et en petite couronne débute dès ce samedi 4 juillet, en prévision de la fête nationale. Faire l’acquisition, détenir et donc utiliser de gros pétards et des feux d'artifice tirés par mortiers sera prohibé jusqu'au mercredi 15 juillet.

Des produits dangereux pour la sécurité et la santé

La période des fêtes du 14 juillet est souvent propice à leur utilisation. Cela peut poser des problèmes de sécurité (utilisation de produits incendiaires ou pyrotechniques contre les forces de l'ordre) et de santé (perte d'audition, brûlure, doigt arraché...).

Paris et les trois départements de la petite couronne (la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine) sont concernés par cette mesure, a indiqué ce mercredi 1er juillet la préfecture de police de Paris. "Le préfet de police interdit l'acquisition et la détention des articles pyrotechniques et des artifices de divertissement". Cela concerne plus précisément les "articles pyrotechniques des catégories T2 et P2, ainsi que celle des artifices de divertissement des catégories F2 à F4".

Ni mortiers, ni produits combustibles

Par ailleurs, "le transport des combustibles domestiques et produits pétroliers dans des récipients à l'occasion de la période couvrant la Fête nationale" sera également interdit. Exception faite pour les cas d'urgence ou pour une utilisation professionnelle.