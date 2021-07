Acquitté dans l'affaire d'Outreau, Franck Lavier risque un procès pour agressions sexuelles sur sa fille

20 ans après le début de l'affaire d'Outreau, l'un des acquittés est sous la menace d'un nouveau procès aujourd'hui. Franck Lavier est mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur sa fille. Le procureur de la République demande qu'il soit jugé par un tribunal correctionnel.

Franck Lavier a été acquitté en 2005, lors d'un procès en appel. Depuis 2016 il est mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur sa fille.

Elle le dit d'emblée : "ce n'est pas la revanche de l'affaire d'Outreau". L'avocate de la fille de Franck Lavier, Laurence Chopart, n'est pas intervenue dans cette affaire de pédophilie qui s'est terminée par un fiasco judiciaire : 13 acquittements sur 17 accusés.

Pour l'un des acquittés, innocenté en appel en 2005, Franck Lavier, un nouveau procès se profile. L'instruction, démarrée en 2016, est maintenant terminée : la fille de Franck Lavier accuse son père de viols et d'agressions sexuelles, à l'époque où elle était adolescente.

Le procureur demande la correctionnalisation du dossier

Le procureur de la République de Boulogne-sur-mer vient de rendre son réquisitoire définitif : il demande que Franck Lavier soit jugé pour agressions sexuelles par ascendant, devant le tribunal correctionnel, et non devant la cour d'assises. On attend désormais la décision du juge d'instruction.

Justice au rabais

"Ma cliente a été entendue plusieurs fois depuis 2016, y compris lors d'une confrontation", tient à préciser Maître Chopart", "et il s'agissait bien d'une information judiciaire pour viols et agressions sexuelles. Une éventuelle correctionnalisation peut faire penser à une justice au rabais". Dans un courrier au juge d'instruction, l'avocate a demandé à ce que le procès se tienne devant la cour d'assises.

L'avocate de la jeune femme souhaite ainsi qu'il y ait "une reconnaissance du statut de victime de faits criminels. Je voudrais qu'on traite la fille de ce Monsieur comme les autres, qu'on ne cherche pas à faire des raccourcis parce que c'est l'affaire Lavier. La justice est passée, à Saint Omer, à Paris. C'est une enfant qui a été abusée par son père, et je traite le dossier de la sorte".

Elle peut être l'étendard des jeunes victimes d'agressions sexuelles

Pour les faits reprochés à Franck Lavier, la justice a retenu la période de septembre 2015 à mai 2016 : la fille de Franck Lavier avait entre 16 et 17 ans. Elle en a 21 aujourd'hui. Son avocate évoque une jeune femme qui "passe par tous les états d'esprits", et surtout "qui ne veut pas nuire à son père". Selon Laurence Chopart, "il faut qu'elle tienne car elle peut être l'étendard des jeunes victimes d'agressions sexuelles. Elle a de vraies valeurs, elle sait s'exprimer, elle a beaucoup de courage. Sans vouloir faire peser autre chose sur ses épaules, il faut qu'elle puisse parler au nom de toutes ces victimes".

Nous avons sollicité l'avocate de Franck Lavier, qui n'a pas donné suite à notre demande.