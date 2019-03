Acquittement pour le français qui a sauvé sa belle-famille syrienne installée en Touraine

Joué-lès-Tours, France

Stéphane Pelissier, juriste de formation, a été acquitté ce vendredi en appel par la justice grecque qui le poursuivait pour trafic de clandestins. La cour d'appel de Patras a acquitté Stéphane Pélissier, marié à une Syrienne, en raison d'une "erreur de droit" selon l'AFP qui n'a plus de précisions.

Nous avons gagné. Le cauchemar judiciaire prend fin - Stéphane Pélissier

Stéphane Pélissier, qui n'a pas assisté à ce procès en appel, a tenu à remercier "tous (ses) proches amis et anonymes pour leur soutien indéfectible". "La solidarité, la fraternité, l'humanité l'ont finalement emporté", a t-il conclut.

Stéphane Pélissier avait été condamné en première instance à 7 ans de prison en 2017, une peine rachetable pour 13.000 euros en vertu de la loi grecque. Stéphane Pélissier, installé à Albi avec son épouse, avait été arrêté en août 2015 alors qu'il tentait de faire sortir irrégulièrement sa belle-famille syrienne de Grèce, famille aujourd'hui installée à Joué-les-Tours. Sa belle-famille a obtenu l'asile en France pour 10 ans après avoir fui la guerre. Ces réfugiés avaient failli mourir en août 2015 lors d'une première traversée en canot entre la Turquie et la Grèce. C'est au moment de la deuxième traversée, plus longue et encore plus risquée, entre la Grèce et l'Italie que Stéphane Pélissier, leur gendre, les a rejoint, pour ne pas les laisser aux mains des passeurs.

Pris pour un passeur

Le problème, c'est que cet homme de 42 ans, juriste, a lui-même été pris pour un passeur, bien qu'il ait produit son livret de famille. Il avait été retenu une journée avant d'être libéré contre une caution de 300 euros. Stéphane Pelissier vient d’écrire un livre sur cette histoire, un ouvrage intitulé « Je voulais juste sauver ma famille » aux éditions Michel Lafon.