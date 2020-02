Acte 65 des Gilets jaunes : un samedi tendu à Bordeaux

Bordeaux, France

Pour les 800 manifestants du cortège bordelais, ce samedi, l'hyper-centre était inaccessible. Alertées par des échanges sur les réseaux sociaux, les forces de l'ordre ont déployé un important dispositif pour bloquer les accès et empêcher les gilets jaunes de s'approcher de la grande braderie des commerçants. Le regain de mobilisation n'a pas surpris le directeur départemental de la sécurité publique en Gironde. "Il y avait un appel pour un Bordeaux 'en jaune et noir' (...) l'objectif était de ne pas les laisser aller vers l'hyper-centre" déclare Patrick Mairesse.

Patrick Mairesse (DDSP) : "Il y avait des petits clignotants laissant entendre qu'il y aurait plus de monde que d'habitude" Copier

Un appel national à se rassembler dans une ville est lancé chaque semaine par les gilets jaunes : ce samedi, Bordeaux a été choisi. Le cortège était quatre fois plus important que ces dernières semaines. Parmi les manifestants, Guillaume, Corrézien et gilet jaune de la première heure. Il raconte que le cortège a été rapidement dispersé et repoussé vers le secteur de la gare. Pour lui, les policiers ont fait un usage disproportionné de la force : "ils nous ont barré les routes, on s'est fait prendre dans un étau."

Guillaume, gilet jaune : "Ils ont balancé des lacrymogènes" Copier

Trente personnes ont été placées en garde à vue à l'issue de la manifestation. Parmi elles, un jeune homme dont l'interpellation fait polémique sur les réseaux sociaux : une vidéo le montre devant la gare, mêlé aux usagers. Un policier le met à terre pour l'arrêter.

Pour Patrick Mairesse, la procédure est respectée. "Ils lui ont fait une balayette pour le faire tomber puis ils l'ont emmené. Cela peut choquer ceux qui sont autour, qui ne sont au courant de rien (...) mais j'espère qu'ils sont aussi choqués s'ils savent que ce jeune homme a jeté des pavés sur les policiers." L'homme a été repéré par l'hélicoptère de la gendarmerie en train de ramasser des projectiles sur un chantier, a précisé la préfecture à France Bleu Gironde. Sur les 30 personnes interpellées, une dizaine devra passer devant la justice.