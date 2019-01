Acte 9 des "gilets jaunes" : plusieurs manifestations prévues dans la Loire et la Haute-Loire

Loire, France

Les "gilets jaunes" continuent leurs actions, les propositions du gouvernement et l'approche du Grand débat national lancé par le président Emmanuel Macron ne changent rien pour certains. Plusieurs rassemblements sont prévus ce samedi dans la Loire et la Haute-Loire.

Saint-Etienne : rassemblement prévu à 14h place du Peuple

Roanne : rassemblement sur le rond-point du Coteau à 14h

Pays du Gier : longue déambulation entre la Grand-Croix et Saint-Chamond à partir de 14h

Yssingeaux : rassemblement à 9h sur le parking du Super U

Monistrol-sur-Loire : rassemblement à 9h au rond-point de Chomette.

Puy-en-Velay : un rassemblement est prévu au rond-point d'Aiguilhe.

Pour éviter des dérives, le préfet de la Loire prend un certain nombre de mesures d’interdictions temporaires sur les communes de Saint-Etienne, Roanne, Montbrison, La Ricamarie, Firminy, le Chambon-Feugerolles, Rive-de-Gier, Saint-Chamond et Villars.

La vente d’engins pyrotechniques de toute sorte est interdite, la détention et le transport de produits inflammables sont interdits et le transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, d’armes de chasse et de munitions est interdit.