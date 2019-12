Acte de sabotage sur la ligne TGV à Chabrillan dans la Drôme

Chabrillan, France

Une ou plusieurs personnes s'en sont pris ce jeudi matin à la ligne LGV à Chabrillan. Entre 5h30 et 6h du matin, ils ont fracturé le coffret électrique, peut-être tenté de l'incendier. Puis ils ont soulevé une plaque au sol qui protège des câbles électriques et y ont mis le feu. C'est l'alimentation électrique du dispositif de sécurité de la ligne qui a été touchée.

Une alarme automatique s'est déclenchée. Quand un agent d'astreinte est arrivé sur place peu avant 6h du matin, l'incendie était encore actif.

"Ces actes sont le fait de voyous et punis par la loi"

Le préfet de la Drôme tient "à condamner de la façon la plus ferme les actes de sabotage des câbles électriques alimentant la ligne LGV dans le secteur de Chabrillan. La gendarmerie est sur place. Ces actes qui mettent en danger la sécurité des personnes sont le fait de voyous et punis par la loi. Il n'est pas possible de tolérer les actes de sabotage au nom de revendications sociales ou protestations syndicales."

Condamnation aussi de Célia de Lavergne, députée En Marche de la Drôme : "Qui va payer au final ? Les voyageurs!" écrit-elle sur le réseau social Twitter.

La SNCF porte plainte contre X

Les enquêteurs soulignent que toutes les hypothèses sont étudiées. Aucune indication à ce stade sur qui peuvent être les auteurs du sabotage.

La SNCF porte plainte contre X suite à cet acte de malveillance. Le peu de TGV qui circulaient en ce jour de grève sont déviés sur la ligne classique.

La SNCF ne s'engage pas sur un délai pour les réparations à ce stade. L'heure est encore au diagnostic.