Acte XIX des Gilets Jaunes à Nice : Christian Estrosi dresse le bilan

Des forces de l'ordre dans toute la ville et des manifestants remontés : l'acte XIX des gilets jaunes s'est déroulé dans une ambiance parfois tendue à Nice. Le maire de Nice, Christian Estrosi se félicite de la réussite des opérations de police : avant, pendant et après la manifestation.

"Entre 360 et 380 manifestants, 75 interpellations, 71 gardés à vue et 3 blessés." Le bilan, dressé par Christian Estrosi, montre la tension qui régnait dans certains quartiers niçois, en marge de l'acte XIX des Gilets Jaunes. Le maire de Nice, avait pourtant obtenu l'interdiction de manifester dans un large périmètre de la ville. Il avait également demandé, en début de semaine, la mise en place d'un dispositif exceptionnel de sécurité publique auprès du ministère de l'Intérieur. Une première réponse préventive suite à l'appel national des Gilets Jaunes à venir manifester à Nice, largement contestée par les manifestants azuréens.

"Les moyens mis en place étaient proportionnels"

Pour le maire de Nice, la quantité de forces de l'ordre présentes dans les rues du centre-ville mais aussi aux extrémités de la ville était justifiée et payante. "Les moyens mis en place étaient proportionnels", a-t-il affirmé avant de rendre hommage aux policiers. "Je vois des forces de l'ordre qui sont extrêmement fatiguées, face à des personnes dangereuses qui ont dénaturé totalement le mouvement des Gilets Jaunes. La solidarité et la cohésion nationale est désormais une exigence."

Des interpellations en amont de la ville

Christian Estrosi révèle que, dès vendredi soir "des personnes dangereuses ont été neutralisées." Ces interpellations se sont produites aux extrémités de la ville de Nice, dans le secteur d'Antibes et près de la frontière italienne. Le président de la métropole relève également "des gestes et des comportements irrespectueux" à l'encontre des forces de l'ordre. "Est-ce qu'on doit fermer les yeux ou agir pour protéger la collectivité", a lancé le maire en condamnant ceux venus manifester avec une cagoule, un casque, des gants et parfois des armes.