Acte XX des gilets jaunes à Bordeaux : des casseurs attendus dans le cortège

Bordeaux, France

A Bordeaux la préfecture s'attend à une mobilisation plus importante que samedi dernier (2.500 manifestants). A en croire les échanges sur les réseaux sociaux on peut s'attendre à la présence de plusieurs milliers de gilets jaunes. Plus inquiétante, la présence possible de centaines de casseurs, des black blocs qui pourraient se joindre au cortège. La préfecture a donc renforcé son dispositif avec de nouvelles interdictions et des forces de l'ordre en plus.

Mouvements sociaux #samedi#bordeaux.

La préfecture #Gironde en coordination avec @Bordeaux appelle les commerçants du centre-ville à prendre des mesures de précaution particulières au regard des risques avérés de dégradations et de violences pic.twitter.com/DBRY2eBR4p — Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde (@PrefAquitaine33) March 29, 2019

On ne saura pas le nombre exact de gendarmes et de policiers qui seront déployés ni les armes de dissuasion mis à leur disposition mais les autorités confirment qu'ils seront plus nombreux que d'habitude pour faire face aux casseurs.

"Au regard des risques avérés de dégradations et de violences", explique la préfecture il est demandé aux commerçants du centre ville de Bordeaux de baisser le rideau en cas de trouble imminent. Les places Pey Berland et de la Victoire seront bouclées et de nombreuses rues adjacentes interdites aux manifestants. En cas de non-respect la préfecture rappelle qu'une amende de 135 euros sera dressée à chaque récalcitrant par les forces de l’ordre.