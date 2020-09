Actes de malveillances dans un Ephad d’Onet-le-Château : le maire demande un autre gestionnaire

Une enquête préliminaire a été ouverte sur des cas présumés de maltraitances dans un Ehpad aveyronnais. Il s’agit de La Rossignole à Onet-Le-Château où sont hébergés 80 résidents, dont une partie dans une unité Alzheimer. Une maison de retraite associative qui est désormais placée sous surveillance par l'Agence régionale de santé.

Jean-Philippe Keroslian maire d'Onet demande un nouveau gestionnaire pour la structure. © Radio France - SM

Enquête ouverte et salariés licenciés

L’enquête a été déclenchée par une plainte de la nouvelle directrice démissionnaire de l'établissement. Cette directrice ( nommée au printemps et qui est partie le 4 septembre ) a découvert fin juillet que des membres du personnel échangeaient, depuis au moins novembre 2019, des photos de résidents montrés dans des positions dégradantes, assorties de commentaires injurieux. Quatre des salariés concernés ont été licenciés à la mi-août et les familles des unités protégées concernées informées il y a quelques jours.

L'ARS a été saisie en août. Et le maire de la commune, Jean-Philippe Keroslian a appris les faits à la même période. Pour lui l’association ne peut plus gérer seule l’établissement. Elle doit faire appel à une structure spécialisée. Et surtout cesser de fonctionner avec du personnel non-qualifié. " On ne peut pas continuer comme cela. Je préconise que, à court terme, une structure qui ait l'habitude de gérer des maisons de retraites prenne en charge l'établissement."

Une structure associative

Jean-Philippe Keroslian émet un vœux car il a peu de levier au sein de la maison de retraite. _"La mairie n'est pas gestionnaire. Je n'ai pas de pouvoir. Mais je suis prêt à travailler sur une solution à long terme pour sécuriser les résidents, leurs familles mais aussi le personnel de l'établissement qui travaille encore sure le site." Et selon le maire, la structure rencontre surtout un problème de management. " Il faut au plus vite qu'on ait du personnel qualifié qui vienne ou revienne travailler dans l'établissement." Et s'il y a urgence, c'est aussi à cause de la pandémie. "Le fort turn-over fragilise la structure. Je n'ose pas imaginer ce qui pourrait se passer si le covid venait à frapper une ou plusieurs personnes."_ La municipalité estime que la moitié du personnel est d'ores-et-déjà démissionnaire.