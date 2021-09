Actes de torture et de barbarie homophobes : 15 ans de réclusion requis aux assises de la Drôme

Le verdict est attendu ce jeudi aux Assises de la Drôme. La procureur a requis 15 ans de réclusion contre le grand frère qui a lacéré les joues de l'ex petite amie de sa sœur en décembre 2018. Il avait aussi frappé et séquestré sa sœur et une troisième jeune femme en raison de leur homosexualité.

L'Avocate générale a longuement étayé sa démonstration avant de demander 15 ans de réclusion criminelle à l'encontre de ce péageois de 33 ans accusé d'actes de torture et de barbarie mais aussi de violences avec arme et de séquestrations sur sa sœur et deux de ses amies en raison de leur orientation sexuelle.

Les faits se sont déroulés entre Bourg-de-Péage et Chatuzange-le-Goubet début décembre 2018. Mercredi la cour d'Assises a entendu les trois jeunes victimes, trois jeunes filles d'une vingtaine d'années toujours traumatisées et qui ne peuvent retenir ni leurs tremblements ni leurs larmes. Et sous le masque de l'une d'elles de longues cicatrices rouges lui barrent les joues. Elle a eu 13 et 8 points de suture pour refermer les lacérations que Samy le grand frère de son ex petite amie lui a faites avec une lame de rasoir. Ces cicatrices de huit centimètres de long ne disparaitront jamais complétement même avec avec la chirurgie réparatrice. Elle les verra toutes sa vie le matin dans la glace précise la magistrate. "Il a voulu l'atteindre dans son identité, il a porté atteinte à son visage pour abîmer ce qu'elle verra tous les jours et ce que les autres verront en premier." explique la magistrate.

Le canon de son arme dans la bouche

Mais avant il y avait eu les menaces de mort, les coups de pied, coups de crosse coups de poing les insultes et les humiliations. L'avocate générale reprend : lorsque l'on s'en prend à une personne en raison de son homosexualité il y a toujours une maltraitance sexuelle. Pour preuve elle rappelle que le grand frère a demandé à l'ex petite amie : " tu es homosexuelle ? " avant de la forcer à embrasser l'autre jeune fille sous la menace de son arme. "Il est là debout l'homme virile alors qu'elles sont agenouillées dans la boue devant lui". Elle précise aussi :" Il a enfoncé le canon de son arme dans sa bouche cet objet dur est un objet phallique ". Ce geste est accompagné d'insulte et de sous entendus sexuels. La magistrate termine : " le grand frère l'a dit à sa sœur : être homosexuelle, chez nous ça ne se fait pas, ce n'est pas sain pas normal."

L'accusé reconnaît tout

L'avocat de la défense, décrit au contraire un homme qui n'a jamais été violent envers quiconque. "Il souffre du sentiment d'abandon, son père a quitté sa mère lorsqu'elle était enceinte, puis le beau père qu'il avait comme figure paternelle a frappé la mère. Il a dû à six ou sept ans s'interposer et protéger aussi sa petite sœur." Le trio familial s'est soudé ainsi. Une sorte de "fusion" où lui avait ce rôle de protecteur pour les deux autres. Et pour éviter un nouvel effondrement psychologique à sa mère, il souhaitait que sa sœur réussisse ses études et "qu'elle soit bien à l'heure quand elle rentrait mais il lui donnait de l'argent pour qu'elle sorte, il l'a aidée à organiser son voyage de deux mois aux États-Unis. Il n'a jamais voulu lui interdire de vivre sa vie."

Sauf que fin octobre 2018 quand elle s'en va sans donner signe de vie pendant un mois il est fou d'angoisse . _"Il redoutait un départ en Syrie"_. Il avait peur qu'elle soit entrainée par de mauvaises fréquentations. Cette angoisse "c'est comme un gaz qui s'est accumulé en lui et découvrir qu'elle était homosexuelle a été l'allumette qui l'a fait exploser mais ca n'était pas central ce n'est pas ça qui l'a fait passer à l'acte" assure Maitre Guillaume Fort.

L'accusé a reconnu tous les faits mis à part quelques points de détails d'après son défenseur et le grand frère avoue : " j'ai voulu faire mal parce que j'avais mal. Pourquoi j'ai fait cela je ne sais pas, c'est pour ca que je vais voir un psy toutes les semaines en prison."

Le verdict est attendu dans la journée de jeudi.