Actes de vandalisme à l'école Marc Bloch dans le quartier des Hauts-de-Massane à Montpellier

Ce n'est pas la première fois que l'école primaire Marc Bloch dans le quartier des Hauts-de-Massane à Montpellier est vandalisée au cœur de l'été. Des salles des classes ont été saccagées deux fois en moins de six jours. Des parents d'élèves ont alerté la police nationale lundi matin 7 août, sept classes avaient été "visitées", tables et chaises renversées, peinture sur le tableau. Et puis, dans la nuit de mardi 8 à mercredi 9 août, la porte d'entrée a été cassée et une vitre brisée.

En 2020 et 2021 déjà, cette école avait été dégradée, chaque fois au mois d'août. Fanny Dombre Coste, l'élue chargée de la Réussite Scolaire à la mairie de Montpellier promet de remettre l'école en état pour la rentrée scolaire et "nous allons assurer la surveillance de l'école avec un vigile présent 24 heures sur 24". L'entrée de l'école est "fragilisée" par le chantier actuellement réalisé au sein de l'école pour la rénover.

Selon elle, ces actes sont l'œuvre "de jeunes adolescents désœuvrés dans le creux de l'été, des gamins qui ne partent pas en vacances". L'élue demande "aux parents d'avoir un message auprès des plus jeunes" et envisage de renforcer à l'avenir la proposition d'activités pendant l'été.

Du côté de la police, on indique qu'il est trop tôt pour faire des hypothèses, l'enquête ne fait que commencer. Les premières constatations ont été réalisées en début de semaine et le visionnage des images des caméras de vidéosurveillance pourrait apporter des éléments. La directrice de l'école doit être entendue au commissariat de Montpellier ce vendredi. Une plainte devrait être déposée.

