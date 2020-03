Des actes de malveillance sur une armoire téléphonique ont été repérés au début du mois de mars avenue Jean-Jaurès à Belfort. Le 11 mars, des lignes traditionnelles et fibre ont été à nouveau endommagées, coupant des clients de Belfort et Valdoie de service internet.

Actes de vandalisme à répétition sur des lignes téléphoniques à Belfort et Valdoie

Au début du mois de mars, Orange a été prévenu de la dégradation d’une armoire téléphonique à Belfort, avenue Jean-Jaurès. Des personnes malintentionnées ont forcé la porte et coupé des lignes téléphoniques. Au total, 15 lignes ont été interrompues et rétablies le 4.

Cependant, le 11 mars, des faits similaires ont été à nouveau constatées par Orange rue Pergaud à Belfort et rues Marchegay et Dreyfus à Valdoie sur des lignes traditionnelles et fibre. Ce sont 50 clients qui ont perdu leur connexion.

Des réparations toujours en cours

Une intervention est toujours en cours pour rétablir une vingtaine de ligne. Ces réparations sont particulièrement longues car elles nécessitent de resouder les fibres client par client. Une plainte sera déposée par Orange dans les jours à venir.