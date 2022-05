Actes de vandalisme homophobes à Laval : la mairie a porté plainte et dénonce ces faits

Thomas Craipeau de Contact 53, Sébastien Buron, conseiller municipal délégué à la lutte contre les discrimination, Marie-Laure Le Mée Clavreul, adjointe au maire, Linda Segura et Julien Bestin, Gom'53 et le maire Florian Bercault (gauche à droite).

Deux plaintes ont été déposées par la mairie de Laval ce lundi après la dégradation de passages piétons aux couleurs arc-en-ciel dans le centre-ville, peints à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie ce mardi, trois d'entre eux ont été dégradés en l'espace de 48h, dont un tag "LGBT= pédophile". Une plainte pour dégradation et une autre pour insultes envers des agents municipaux, ceux qui ont tracé ces couleurs.

Des agents municipaux insultés alors qu'ils peignaient les arcs-en-ciel

"C'est important de montrer notre soutien aux agents qui ont travaillé pour mettre en place ces arcs-en-ciel et puis ce qui est important c'est de ne pas laisser passer et de dire non", explique Marie-Laure Le Mée Clavreul, adjointe à l'éducation, à l'égalité femmes hommes et à la lutte contre les discriminations à la mairie de Laval. Le maire, Florian Bercault, lui, se dit "ému et en colère" de voir de tels actes.

Ces dégradations n'étonnent pas vraiment Julien Bestin, de la Gom'53, le centre LGBTI de Laval, qui s'y attendait un peu mais au-delà du tag, le jet de peinture est tout un symbole pour la communauté LGBT, "c'est invisibiliser nos thématiques", argumente-t-il, "recouvrir nos couleurs c'est faire en sorte de nous invisibiliser, on est là, l va falloir qu'on conjugue ensemble et il va falloir qu'on arrive à vivre ensemble".

"Avançons ensemble"

Ce sont des actes isolés selon lui et cherche plutôt la discussion avec le ou les auteurs des faits. "On a juste envie de dire à ces gens de venir nous voir, parlons tout simplement, il y a peut-être des choses que vous avez mal compris, des choses que vous ne connaissez pas ou vous avez peut-être des a priori" et il souhaite rester positif sur ce type de comportements, "on a tous tendance à se focaliser sur le négatif parce que malheureusement ces deux tags, ces deux actes mais concentrons-nous sur le positif et avançons ensemble", conclut Julien. Le nombre de plaintes pour crimes et délits commis envers les personnes LGBT, lui, n'est pas vraiment positif, ces plaintes ont augmenté de 28% en France en un an selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur.

Une marche des fiertés est organisée dans un mois, le 18 juin prochain par la Gom53 qui espère un peu plus de 1.000 personnes.