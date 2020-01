Action coup de poing des avocats du barreau du Val-de-Marne au tribunal de Créteil

Créteil, France

Col rouge sur leur robe noir, autocollant "en greve" sur le torse, mégaphone tambourins en main, une centaine d'avocats du barreau du Val-de-Marne, mobilisés contre la réforme des retraites, ont perturbé l'audience solennelle de rentrée du tribunal de Créteil, ce lundi 20 janvier. Ils ont chanté et dansé juste devant les portes de la salle des Assises où les présidents des juridictions, le préfet, les élus locaux et représentants des forces de l'ordre du département étaient réunis pour tirer le bilan de 2019 et lancer la nouvelle année judiciaire.

Le bâtonnier reste à l'extérieur

Entendus de l'intérieur de la salle, les manifestants sont restés dehors aux côtés du bâtonnier du barreau 94 pourtant censé être présent à cette audience. "Le président du tribunal n'a pas accepté que je prenne la parole pour expliquer notre mobilisation à l'audience solennelle de rentrée donc je n'y serai pas", confirme Olivier Tournillon. "Ce n'est pas de gaîté de cœur, mais notre profession est menacée et je dois faire un choix, le choix de défendre ma profession."