Action des anti-corrida à Dax : l'un des militants dénonce des violences et porte plainte

Brutalisé lors de l'action coup de poing samedi dans les arènes de Dax, un militant de la cause animale vient de porter plainte pour violence commise en réunion.

L'un des militants à l'origine de l'action coup de poing la semaine dernière dans les arènes de Dax, a décidé de porter plainte contre X pour violence commise en réunion, a appris France Bleu Gascogne. Samedi soir, en pleine corrida, 3 militants de l'association Vegan Strike Group avaient sauté des gradins et envahi la piste pour dénoncer les spectacles taurins. Comme en attestent des vidéos, l'un des militants a été frappé alors qu'il se trouvait au sol.

"Quelqu'un a posé son pied sur ma tête, pendant qu'un autre me donnait des coups de pieds dans le dos et qu'un autre m'a écrasé la jambe. On ne peut pas laisser faire ça" déclare ce militant, Joël Cessio, interrogé par France Bleu Gascogne.

S'il se montre reconnaissant envers les forces de l'ordre "qui font très bien leur travail", ce militant dénonce en revanche l'attitude des membres de l'équipe du torero espagnol El Juli. Les images montrent en effet qu'ils portent des coups alors même que le militant est immobilisé au sol.

"Si à Dax il n'y avait pas eu les forces de l'ordre, j'aurais sûrement pris cher, autant que le taureau, parce que les images parlent d'elles-mêmes. Le pauvre policier qui me maîtrise n'a même pas le temps de m'arrêter que les autres me frappent. J'ai encore des douleurs au dos, au crâne et c'est très pénible, ça aurait pu être bien grave" déclare Joël Cessio.

Arrêté samedi soir, Joël Cessio avait ensuite été conduit au commissariat de Dax, puis laissé libre. Il n'est pour l'instant pas poursuivi mais le parquet de Dax n'exclut pas d'engager contre lui une action pour troubles à l'ordre public.