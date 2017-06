Actions des agriculteurs cette nuit dans le Loiret

Les agriculteurs du Centre-Val de Loire manifestent dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans le Loiret, les inscriptions "En Marche arrière" sont déjà visibles sur certaines routes.

La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs se mobilisent contre une instruction donnée par Ségolène Royal, avant qu'elle ne quitte le ministère de l'environnement. Elle avait demandé aux préfets d'élaborer une nouvelle cartographie des zones non traitées, c'est à dire sans produits phytosanitaires, notamment. Ces zones vont être élargies, 1.000 hectares supplémentaires dans le département. Inacceptable pour Alexandre Nioche, agriculteur à Rebréchien, et chargé de l'environnement à la FRSEA : "Un hectare qu'on ne peut pas protéger, c'est un hectare où on décide de ne pas semer. Vu le contexte économique des exploitations aujourd'hui, ça leur met un peu plus la tête sous l'eau."

Les agriculteurs espèrent par cette action sensibiliser les candidats aux législatives, ainsi que le nouveau gouvernement qui avait annoncé vouloir simplifier les normes. Une réunion doit avoir lieu lundi soir entre les agriculteurs et le préfet.