Six viticulteurs ont été présentés ce mercredi matin au Procureur de la République. Le parquet de Montpellier est saisi pour 32 faits revendiqués par le CRAV ou le CAV depuis 2016. Pour l'une d'elles, cinq des suspects seront jugés le 1er mars prochain.

Montpellier, France

Quartier bouclé ce matin autour de la cité judiciaire à Montpellier. Un important dispositif policier a été mobilisé pour sécuriser les abords du palais de justice, où six viticulteurs sont présentés au procureur de la République.

Parmi eux, Xavier Fabre, président des Jeunes Agriculteurs du Gard.

Manifestation de soutien

Comme lundi et mardi devant le commissariat, plus d'une centaine de leurs collègues de l'Hérault et du Gard sont rassemblés devant le bâtiment en signe de soutien.

Sur les sept hommes interpellés lundi au petit matin et placés en garde à vue depuis, un Gardois a été remis en liberté hier mardi en fin de journée. L'enquête porte sur une série d'opérations coup de poing menées ces derniers mois et revendiquées par le Crav, le Comité régional d'action viticole ou le CAV, Comité d'Action viticole. Sur ces 32 affaires pour lequel le parquet de Montpellier a été saisi, trois sont plus avancées.

32 affaires et un procès

Mai 2016. Un convoi de viticulteurs de l'Hérault et du Gard est intercepté à un péage en Gironde avec des armes dans les coffres de voiture: cocktails Molotov, haches, masses. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé une expédition punitive contre un ou des négociants. Pour cette affaire 5 des suspects seront jugés en correctionnelle le 1er mars prochain.

Juillet 2016. Le saccage et l'incendie des locaux du négociant Vinadeis à Maureilhan. Les dommages sont estimés à plus de 900.000 euros. Deux viticulteurs sont mis en examen. Une instruction est ouverte.

Août 2016. A Sète, un groupe vide les cuves de la société de négoce Biron. 11.000 hectolitres de vin sont déversés dans le caniveau. Là aussi une information judiciaire contre X est ouverte mais il n'y a aucune poursuite à ce jour.

Le SRPJ est chargé des enquêtes.

Libres sous contrôle judiciaire

A l'issue de la présentation, les six viticulteurs ont été laissés libres sous contrôle judiciaire, avec obligation de pointer deux fois par mois à la gendarmerie et interdiction de quitter le territoire français.

Ce mercredi midi, les viticulteurs massés devant la cité judiciaire avaient presque tous quitté les lieux.