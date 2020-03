Coronavirus : activités en plein air, le rappel à l'ordre du préfet des Vosges

Est-il possible de prendre l'air alors que le confinement est de rigueur ? Non, répond le préfet des Vosges, sauf exceptions bien précises. Dans un communiqué publié ce mercredi, Pierre Ory rappelle que toutes "les sorties et activités de loisirs en forêt, montagne et en général en plein air, sont interdites".

Ainsi, ne sont pas autorisés :

les travaux individuels en forêt : façonnage et affouage,

: façonnage et affouage, les activités sportives : comme le VTT par exemple,

comme le VTT par exemple, les activités de loisir : comme la cueillette, la chasse, la pêche ou encore la photographie de plein air.

En revanche, promener son animal de compagnie et faire un peu de jogging restent autorisés mais à trois conditions : avoir une attestation valide en poche, être seul et rester près de chez soi.

En cas de non respect de ces interdictions, vous vous risquez à des amendes de 135 euros, 375 en cas de majoration. La gendarmerie des Vosges confirme ce mercredi sur France Bleu que les procès-verbaux commencent à être dressés.