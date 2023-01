Adjoint blessé en déneigeant : "si on était mieux équipés...", regrette la maire de Nozières

Bernadette Coste est "consternée". Ce samedi 21 janvier, la maire de Nozières (Ardèche) a appris que son premier adjoint était grièvement blessé suite à un accident, en fin de matinée. Christian Julien, 59 ans, s'activait à saler les routes du village, "bénévolement" précise la maire, quand il a été éjecté du véhicule, un camion-benne communal. Il a été héliporté vers l'hôpital de Valence. Bernadette Coste regrette que sa commune n'ait pas les moyens "pour être mieux équipée".

Christian Julien salait les routes, au volant du camion-benne, tandis qu'un autre adjoint, Denis Fourel lançait des pelletés de sel sur la route, depuis la benne. Suite à une marche arrière mal négociée, le véhicule a glissé dans une pente, se retrouvant dix mètres en contrebas en faisant des tonneaux. Christian Julien a été éjecté du véhicule violemment, heureusement Denis Fourel a eu le temps de sauter avant, et de prévenir les secours.

À l'arrivée des pompiers, venus de Lamastre et Éclassan, Christian Julien était sous le véhicule, mais pas écrasé ni coincé. Il souffrait, selon le SDIS 26, d'un pneumothorax du côté droit, de douleurs dorsales, d''un traumatisme au bassin, d'une plaie à la tête. Surtout, le véhicule médicalisé suspectait une hémorragie interne à l'abdomen, le premier adjoint a donc été évacué par l'hélicoptère du SAMU 26/07. Il n'est pas encore possible de connaître précisément les causes de l'accident.

Jointe par téléphone, la maire de Nozières, Bernadette Coste, s'est dite "consternée" mais aussi "désolée" de l'état de l'équipement disponible pour la commune : ce camion-benne, pas vraiment adapté. Son état n'est pas en cause dans l'accident, "mais si on avait un petit tracteur, un petit 4x4, ce serait plus pratique". Sans le dire, Bernadette Coste indique qu'avec des moyens communaux plus importants, l'accident n'aurait peut-être pas eu lieu. "D'habitude, c'est un agriculteur du coin qui est contacté pour déneiger et saler, mais ce samedi il n'était pas disponible", précise-t-elle.