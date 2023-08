Adolescent disparu à Dieulefit : un corps retrouvé au pied d'une falaise

Tragique épilogue après trois jours d'intenses recherches à Dieulefit. Un corps a été retrouvé ce jeudi en fin d'après-midi en bas d'une barre rocheuse, à proximité de la zone de recherches. C'est un groupe de proches de Sacha, l'adolescent disparu depuis lundi soir, qui a fait la macabre découverte. Les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie se sont rendus sur place pour effectuer des relevés. "Selon les premiers éléments, tout porte à croire qu'il s'agit du disparu" explique Laurent de Caigny, le procureur de la République de Valence qui précise cependant que "le corps n'a pas été identifié formellement".

Parti sur un sentier alors qu'il faisait nuit

L'adolescent de 17 ans avait quitté lundi soir la fête de Dieulefit, décidant de se rendre à pied chez sa petite amie à quelques kilomètres de là par un sentier traversant une zone escarpée et boisée sur la montagne Saint-Maurice. Il avait signalé à l'un de ses amis qu'il avait du mal à avancer et qu'il n'avait presque plus de batterie sur son portable pour s'éclairer. Il se serait alors égaré.

Chute accidentelle ?

Durant trois jours, de gros moyens avaient été mobilisés pour tenter de le retrouver : hélicoptère, drones, chiens de recherches et battue. En vain. A-t-il été victime d'une chute accidentelle ? "Les gendarmes mettent tout en oeuvre pour déterminer les conditions dans lesquelles le décès est survenu" dit le procureur de la République. Une autopsie devrait être pratiquée ce vendredi.