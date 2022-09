Adolescent enlevé et tabassé à Beauvais : quatre suspects présentés à un juge en vue de leur mise en examen

Quatre jeunes ont été interpellés le 14 septembre, à Beauvais, après la violente agression et l'enlèvement d'un adolescent de 17 ans, vendredi dernier, a appris France Bleu Picardie auprès du parquet de Beauvais, qui s'est dessaisi au profit du pôle criminel de Senlis. Le procureur de la République de Senlis, dans un communiqué, confirme qu'il s'agit de "trois mineurs, âgés de 16 à 17 ans", et d'un homme "âgé de 20 ans", qui s'est présenté de lui même à la police et a été placé en garde à vue, rapport Loïc Abrial.

"Plusieurs d'entre eux étaient déjà connus de la Justice", ajoute le procureur de la République. Tous sont soupçonnés d'avoir enlevé et frappé un jeune homme de 17 ans, à la sortie du lycée Truffaut de Beauvais, alors qu'il rentrait chez lui à Méru. La victime poussée de force, cagoule sur la tête, dans le coffre d'une voiture, a ensuite été filmée, retenue dans une cave. Sur les images relayées sur les réseaux sociaux, il apparaissait le visage tuméfié. Son père avait alors prévenu les gendarmes de Méru. L'adolescent a été libéré quelques heures plus tard, et s'est vu délivrer douze jours d'incapacité totale de travail.

Présentés à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen

Les quatre suspects contestent leur implication. Ils ont été "déférés au pôle criminel de Senlis cet après-midi dans le cadre une ouverture d’information judiciaire pour enlèvement et séquestration commis en bande organisée, violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours aggravées par deux circonstances (en réunion et avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un couteau)", précise le procureur de la République, Loïc Abrial. Ils se trouvent ce jeudi soir devant le juge d'instruction, en vue de leur mise en examen et seront ensuite présentés au juge des libertés et des détentions. Le parquet a requis un placement en détention provisoire.

Par ailleurs, l'association France Victime 60 interviendra auprès de la victime et de ses proches, pour "qu'ils reçoivent un accompagnement juridique et psychologique adapté", ajoute le procureur de la République.