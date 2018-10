Les Lilas, France

C'est un "oedeme pulmonaire" qui a provoqué la mort de l'adolescent de 13 ans dimanche aux Lilas, selon l'autopsie, révélée ce mardi soir par le parquet de Bobigny. Ce garçon avait été retrouvé blessé samedi après une rixe dans cette commune de Seine-Saint-Denis. Il est décédé à l’hôpital dimanche. Dans un communiqué, le parquet de Bobigny a livré les premiers résultats de l'autopsie. Selon le parquet, "à ce stade", ces résultats "excluent l'intervention d'un tiers comme cause du décès".

Le communiqué précise que le "mineur a antérieurement connu des alertes d'ordre cardiaque ayant nécessité des examens médicaux", comme l'a indiqué la famille aux enquêteurs, selon une source proche du dossier.

Le parquet livre aussi une première explication du déroulé des événements tragiques de samedi soir aux Lilas. Il décrit d'abord une "première altercation sans contacts physiques se serait déroulée à proximité de la rue du 11 novembre 1918 aux Lilas". Selon une source proche du dossier, l'un des jeunes présent à ce moment aurait alors brandi une arme de type pistolet à billes, faisant fuir les autres.

Deux malaises avant les coups

Le garçon de 13 ans, dans sa course, a alors fait un premier malaise. Il a ensuite été pris en charge par d'autres jeunes, sur un scooter. Une fois sur le deux rours, il est alors pris d'un second malaise et chute.

C'est alors qu'il "aurait été alors victime de violences aggravées de la part des mineurs actuellement en garde à vue" indique le parquet dans son communiqué. C'est ce que détaillent plusieurs témoignages concordants, indique une source proche du dossier.

Les cinq mis en cause, eux, nient toute implication. Trois d'entre eux se sont rendus d'eux-même à la police lundi, deux autres avaient été arrêtés la veille. Tous ont été déferrés ce mardi soir au tribunal de Bobigny, à l'issue de leur garde à vue. Ils seront présentés à un juge d'instruction ce mercredi "en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner".

L'instruction devra donc tenter d'éclaircir des zones d'ombres et notamment les raisons de l'altercation initiale entre tous ces jeunes, qui, malgré les premières auditions ne sont toujours "pas claires", selon une source proche du dossier.