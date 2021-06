Adolescent poignardé à Reims : aucun regret exprimé par l'agresseur présumé

Les deux adolescents s'étaient donné rendez-vous, ce mercredi 2 juin rue Henri Menu dans le centre-ville de Reims. Un rendez-vous à l'initiative de l'agresseur présumé, dans le but d'en découdre avec sa victime. A l'origine de leur brouille : un clip de rap tourné il y a quelques semaines par l'agresseur et qui lui avait valu des injures et des quolibets de la part d'autres jeunes.

Des moqueries auxquelles il réplique et qui aboutissent à une première bagarre entre les deux adolescents, le 31 mai dernier, cette fois à mains nues. "Selon les témoignages c'est alors la victime qui avait eu le dessus", précise Matthieu Bourrette le Procureur de la République de Reims.

Deux coups de poing, dont un armé d'un couteau

Ce 2 juin tout se passe très vite, en quelques secondes : l'agresseur porte un premier coup de poing avec la main gauche, puis un second avec la main droite, gantée et armée d'un couteau. La lame s'enfonce dans la tempe de la victime qui s'écroule. Ce sont des infirmiers, qui passaient par-là, qui lui porteront les premiers secours. L'agresseur présumé s'enfuit en courant, mais sera très vite interpellé par la police, chez lui.

En garde à vue il reconnaît immédiatement les faits, mais nie la préméditation et il explique dans un premier temps avoir été provoqué et avoir seulement répondu. Ce n'est que dans un second temps qu'il admettra avoir donné rendez-vous à sa victime. Il reconnaîtra aussi qu'il avait ce couteau sur lui depuis plusieurs semaines, même si il n'avait pas l'intention de s'en servir.

Aucune larme, aucun regret

Décrit par ses proches comme solitaire, introverti, mais "pas violent et victime de harcèlements" selon sa mère, l'adolescent avait intégré le collège St Joseph de Reims en octobre 2020. "Inscrit dans le privé par sa mère pour qu'il soit cadré, parce qu'elle se sentait dépassée", précise le Procureur de Reims.

Ce qui frappe, c'est l'attitude de ce jeune garçon en garde à vue : "Il n'a exprimé aucun regret, n'a eu aucun mot de compassion, pas une larme alors que sa garde à vue a duré 48 heures ! C'est rare pour un jeune de 14 ans et _il n'a jamais demandé des nouvelles de sa victime_", explique Matthieu Bourrette. Victime qui est encore hospitalisé dans un état grave et dont le pronostic vital est toujours engagé.

L'agresseur présumé a été présenté à un juge en vue de sa mise en examen pour tentative de meurtre. Le Procureur de Reims a également demandé son placement en détention provisoire car selon la première expertise psychiatrique il y aurait "un risque de récidive pas négligeable".

Aucune charge à l'encontre de la jeune fille qui a filmé la scène

Un temps placée en garde à vue, la jeune fille qui a filmé l'agression n'est finalement pas poursuivie, pour des questions juridiques : le délit de "happy slapping" n’existe en effet pas lorsque l’on filme un homicide ou une tentative d’homicide. Par ailleurs elle affirme qu'elle n'a pas diffusé cette vidéo, de quelques secondes à peine, sur les réseaux.

Le Procureur de Reims rappelle cependant que la loi "réprime la diffusion des circonstances d’un crime portant atteinte à la dignité d’autrui, et la diffusion d’informations permettant l’identification d’un mineur victime d’infraction". Il n’y a donc pas lieu à relayer cette vidéo.